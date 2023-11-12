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У окупованому Старобільську чоловіки намагаються уникати мобілізації, - Генштаб

Україна , Неділя 12 листопада 2023 21:26
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У окупованому Старобільську чоловіки намагаються уникати мобілізації, - Генштаб Фото: росіяни мобілізують українців на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У тимчасово окупованому місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять мобілізацію місцевих мешканців до Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ в Facebook.

За даними Генштабу, чоловіки Старобільська намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу:

  • звільняються з роботи,
  • переховуються,
  • виїжджають до інших населених пунктів.

Тим часом мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю Російської Федерації.

Прихована мобілізація на окупованому півдні України

Нагадаємо, ми повідомляли, що російські військові проводять приховану мобілізацію на окупованих територіях півдня України.

Також повідомлялося, що мешканцям окупованих регіонів не дають ліків та відправляють помирати додому. Це стосується і громадян, які отримали паспорт РФ.

Людям в окупації з українськими паспортами загрожують звільненням. В реальності "визволителів" вони іноземні працівники.

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окупанти Війна Росії проти України
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