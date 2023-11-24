Россияне усилили "мобилизацию" в Бердянске, раздают повестки коммунальщикам

Российские террористы начали раздавать "повестки" работникам коммунальных предприятий во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.
"Есть тревожный сигнал из временно оккупированного Бердянска. Там на коммунальные предприятия начали завозить повестки для мобилизации сотрудников. Дело очень серьезное", - заявил Малашко.
По словам главы ОВА, если ситуация в Бердянске будет развиваться по аналогии с Донецком, то на коммунальных предприятиях на временно оккупированных территориях Запорожской области не останется мужчин, поскольку их будут отправлять воевать против наших воинов.
"Мобилизация" в армию России на временно оккупированных территориях
Как рассказывал Центр национального сопротивления, российские террористы ведут скрытую мобилизацию на оккупированных территориях юга Украины. В частности, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, что враг проводит "призыв" среди жителей временно оккупированного города Старобельск Луганской области.
Согласно данным партизанского движения "АТЕШ", террористы в Луганской области раздают повестки даже шахтерам.
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