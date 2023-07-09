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Росіяни "полюють" на автомобілі з українськими номерами в окупованій Луганській області

Ілюстративне фото: росіяни "полюють" на автомобілі з українськими номерами в окупованій Луганській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники у тимчасово окупованій частині Луганській області розшукують автомобілі з українськими номерами та змушують власників їх змінювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

Повідомляється, що окупанти у Сватовому продовжують облік "безхазяйної" нерухомості, вимагають документи для підтвердження права власності, а також шукають оселі тих, хто виїхав у безпечні регіони України або за кордон.

Зазначається, що росіяни також виявляють квартири, в яких не мешкають господарі. Місцеві колаборанти допомагають із обліком та подальшим розселенням окупантів.

"Полюють не тільки на порожні будинки, а й на автівки з українськими номерами. Окупаційна влада посилила відповідні дорожні рейди на захоплених минулоріч територіях - перевіряють на трасах та в гаражах. Проводять "бесіди" та направляють до найближчого МРЕО", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Луганській області

Росіяни на окупованих територіях вишукують проукраїнськи налаштованих мешканців. Вони можуть їх допитувати, погрожувати їм чи навіть застосовувати насилля.

Зокрема, загарбники забороняють українцям в окупації спілкуватися з родичами, які проживають на підконтрольних Україні територіях.

Росіяни також продовжують мародерити та використовувати цивільну інфраструктуру на окупованих територіях. Наприклад, вони облаштували шпиталь в одному з пологових будинків Луганської області.

До того ж, окупанти переробляють дитячі табори у госпіталі в Луганській області.

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