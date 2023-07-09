RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне "охотятся" на автомобили с украинскими номерами в оккупированной Луганской области

Иллюстративное фото: россияне "охотятся" на автомобили с украинскими номерами в оккупированной Луганской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики во временно оккупированной части Луганской области разыскивают автомобили с украинскими номерами и вынуждают владельцев их менять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

Сообщается, что оккупанты в Сватово продолжают учет "бесхозной" недвижимости, требуют документы для подтверждения права собственности, а также ищут дома тех, кто выехал в безопасные регионы Украины или за границу.

Отмечается, что россияне также обнаруживают квартиры, в которых не живут хозяева. Местные коллаборанты помогают с учетом и последующим расселением оккупантов.

"Охотятся не только на пустые дома, но и на автомобили с украинскими номерами. Оккупационные власти усилили соответствующие дорожные рейды на захваченных в прошлом территориях - проверяют на трассах и в гаражах. Проводят "беседы" и направляют в ближайшее МРЭО", - говорится в сообщении.

Ситуация в Луганской области

Россияне на оккупированных территориях выискивают проукраински настроенных жителей. Они могут их допрашивать, угрожать или даже применять насилие.

В частности, захватчики запрещают украинцам в оккупации общаться с родственниками, которые проживают на подконтрольных Украине территориях.

Россияне также продолжают мародерить и использовать гражданскую инфраструктуру на оккупированных территориях. К примеру, они обустроили госпиталь в одном из роддомов Луганской области.

К тому же, оккупанты переделывают детские лагеря в госпитали в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскАвтомобильный рынок