Росіяни забороняють українцям в окупації спілкуватися з родичами, - ЦНС
На тимчасово окупованій частині Луганської області росіяни перевіряють телефони місцевих мешканців на наявність діалогів з друзями та родичами, які проживають на підконтрольних Україні територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомляється, загарбники посилюють репресивні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Луганській області росіяни забороняють місцевим комунікувати з друзями та родичами.
Також російські окупаційні війська активно виселяють місцеве населення з власних квартир та розселяють там своїх військових.
Ситуація на окупованих територіях
Раніше ми повідомляли, що в окупації цивільні не мають доступу до ліків першої необхідності. Українцям, які відмовились від російського паспорта, відмовляють в медичній допомозі.
Згідно з даними ЦНС, в окупації також відзначаються:
- відсутність товарів для дітей;
- постійні перебої в постачанні електроенергії та природного газу;
- дефіцит фахових кадрів в органах окупаційної адміністрації.
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