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Росіяни забороняють українцям в окупації спілкуватися з родичами, - ЦНС

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Луганська область, Четвер 29 червня 2023 23:20
Росіяни забороняють українцям в окупації спілкуватися з родичами, - ЦНС Фото: росіяни забороняють українцям в окупації спілкуватися з родичами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованій частині Луганської області росіяни перевіряють телефони місцевих мешканців на наявність діалогів з друзями та родичами, які проживають на підконтрольних Україні територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, загарбники посилюють репресивні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Луганській області росіяни забороняють місцевим комунікувати з друзями та родичами.

Також російські окупаційні війська активно виселяють місцеве населення з власних квартир та розселяють там своїх військових.

Ситуація на окупованих територіях

Раніше ми повідомляли, що в окупації цивільні не мають доступу до ліків першої необхідності. Українцям, які відмовились від російського паспорта, відмовляють в медичній допомозі.

Згідно з даними ЦНС, в окупації також відзначаються:

  • відсутність товарів для дітей;
  • постійні перебої в постачанні електроенергії та природного газу;
  • дефіцит фахових кадрів в органах окупаційної адміністрації.

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