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Росіяни облаштували шпиталь в одному з пологових будинків Луганської області

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П'ятниця 30 червня 2023 19:10
Росіяни облаштували шпиталь в одному з пологових будинків Луганської області Фото: російський окупант (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують мародерити й використовувати цивільну медичну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

"У той же час, російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям", - пише пресслужба.

Зазначається, що один з шпиталів ворог облаштував в пологовому будинку населеного пункту Новопсков Луганської області. Перед цим росіяни вивезли з медичної установи меблі, які потім відправили в невідомому напрямку.

Варто пояснити, що це не перший випадок, коли ворог використовує цивільну інфраструктуру у власних цілях. Зокрема відзначались випадки використання навчальних закладів для облаштування шпиталів, або ж дислокації особового складу.

Наприклад, нещодавно ворог облаштував шпиталь в одній зі шкіл селища Розівка Запорізької області. Також подібний випадок був зафіксований у Скадовську Херсонської області.

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