Війська РФ у Луганській області переробляють дитячі табори у госпіталі, - Генштаб

Російські війська у тимчасово окупованих районах Луганської області у дитячих таборах облаштовують шпиталі для лікування поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Окупанти продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права та використання дитячих установ тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Так, у населеному пункті Макарово Луганської області на території дитячого оздоровчого табору війська РФ облаштували військовий шпиталь. У ньому перебуває понад 100 поранених окупантів. На всій території табору розосереджена російська військова техніка та блокпости. У безпосередній близькості знаходяться житлові будинки місцевого населення.

Схожа ситуація і в місті Лиман Луганської області, де російські окупанти переобладнали під військовий госпіталь дитячий оздоровчий табір, у якому на лікуванні також перебуває понад 100 поранених російських солдатів. Територія табору також використовується для зберігання військової техніки.

Війська РФ переробляють низку установ на госпіталі

У зв'язку з великою кількістю поранених та гострою нестачею місць у лікарнях, війська РФ переробляють багато установ на тимчасово окупованій частині Луганської області у госпіталі.

Так, у Лисичанську Луганської області російські загарбники використовують усі медичні установи у місті як військові шпиталі для лікування своїх солдатів. У місті окупанти закрили деякі квартали місцевих жителів.

Також один із госпіталів ворог облаштував у пологовому будинку населеного пункту Новопсков Луганської області. Перед цим росіяни вивезли з медичного закладу меблі, які потім відправили у невідомому напрямку.