Росіяни не полишають спроб закріпитися в Куп'янську: що кажуть в ЗСУ

Бої за Куп'янськ

Нагадаємо, напередодні в ОСУВ "Дніпро" повідомляли, що в Куп'янську ворог активно намагається проникати диверсійно-розвідувальними групами з 2-5 осіб.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що окупанти вже в центрі Куп'янська, однак вона виявилась фейковою.

При цьому росіяни в полоні зізнались, що їхні командири наказують розстрілювати цивільних чоловіків в Куп'янську.

20 вересня президент Володимир Зеленский заявив, що окупанти в Куп'янську будуть знищені.

Як відомо, Куп'янськ є стратегічною ціллю ворога: росіяни почали лізти по спустошеним газовим трубам, щоб дібратись до міста. Однак ЗСУ перешкоджають такій тактиці ворога - то підривають, то затоплюють труби.

Втім окупантам іноді вдається частково їх відновити і вони продовжують використовувати газові труби, як спосіб дібратись до цілі.

Для захоплення Куп'янська росіяни також пересіли на плоти та човни, щоб здолати річку Оскіл, втім ЗСУ атакує їх дронами на шляху до міста.

