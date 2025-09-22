Россияне не оставляют попыток закрепиться в Купянске: что говорят ВСУ

Бои за Купянск

Напомним, накануне в ОСГВ "Днепр" сообщали, что в Купянске враг активно пытается проникать диверсионно-разведывательными группами из 2-5 человек.

Недавно появилась информация о том, что оккупанты уже в центре Купянска, однако она оказалась фейковой.

При этом россияне в плену признались, что их командиры приказывают расстреливать гражданских мужчин в Купянске.

20 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты в Купянске будут уничтожены.

Как известно, Купянск является стратегической целью врага: россияне начали лезть по опустошенным газовым трубам, чтобы добраться до города. Однако ВСУ препятствуют такой тактике врага - то взрывают, то затапливают трубы.

Впрочем, оккупантам иногда удается частично их восстановить и они продолжают использовать газовые трубы, как способ добраться до цели.

Для захвата Купянска россияне также пересели на плоты и лодки, чтобы преодолеть реку Оскол, впрочем, ВСУ атакует их дронами на пути к городу.

Больше о боях за Купянск и планах РФ на осенне-зимний период читайте в материале РБК-Украина "Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины".