Диверсанти постійно намагаються проникнути у Куп’янськ, - ОСУВ "Дніпро"

Харківська область, Неділя 21 вересня 2025 15:59
Диверсанти постійно намагаються проникнути у Куп’янськ, - ОСУВ "Дніпро" Фото: ЗСУ зупиняють спроби ворога просочитися в Куп’янськ (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Окупанти маскуються під цивільних або використовують місцевість, щоб уникнути ідентифікації. Попри це ЗСУ відбивають їхні атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону Єдині новини.

В Куп'янську ворог активно намагається проникати диверсійно-розвідувальними групами з 2-5 осіб.

"Вони намагаються користуватися своєю чисельністю, просочуватися крізь позиції українських військових і пізніше займати якісь будівлі", - пояснив Трегубов.

Українські військові знищують противника ще до того, як він встигає увійти в житлову забудову, щоб не допустити закріплення у місті.

Також Трегубов повідомив, що окупанти постійно завдають ударів з артилерії, безпілотниками та іншими типами зброї.

"Це вже фактично фронтове місто", - наголосив Трегубов.

Ситуація в Куп’янську

Нещодавно з’явилася інформація, що росіяни вже дійшли до центру Куп’янська і там тривають бої. Проте спікер ОСУВ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський запевнив, що така інформація є неправдивою.

Нагадаємо, окупанти отримали накази від командирів розстрілювати цивільних, зокрема чоловіків у Куп'янську Харківської області. Це засвідчують російські полонені.

На днях президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни в Куп’янську будуть знищені. За його словами, там діють сильні підрозділи, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там українські підрозділи займаються зачисткою.

Куп'янськ Війна в Україні
