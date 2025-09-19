"Будівлі горять, але Куп'янськ незламний": ЗСУ показали відео з центру міста

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою, однак окупанти демонструють неправдиві карти щодо контролю над територіями, які ведуть до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 10-й армійський корпус СВ ЗСУ в Telegram.

"Ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою. Місто - стратегічна ціль для ворога", - написали в корпусі.

Також відомо, що українські захисники пошкодили та потопили газову трубу, яка допомагала росіянам пробиратись до Куп'янська.

Коли ж ворог обрав іншу тактику в слідуванні до Куп'янська - пересів на човни та плоти, щоб здолати річку Оскіл, військові ЗСУ ліквідували більшість таких спроб артилерією, мінометами та FPV-дронами.

Однак відомо, що діють малі групи піхоти окупантів і часто в цивільному одязі, що є черговим воєнним злочином Росії, зазначають в 10-му армійському корпусі.

"Наші воїни проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і на околицях міста", - написали військові.

Також повідомляється, що полонені РФ свідчать про відсутність чіткого бойового порядку в окупантів.

"Попри пропаганду й "кольорові карти", те, що ворог називає контрольованим - зона боїв і роботи українських штурмових груп. Бойові дії динамічні - поширювати твердження про їх "повний контроль" - передчасно", - підкреслили в СВ ЗСУ.