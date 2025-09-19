"Будівлі горять, але Куп'янськ незламний": ЗСУ показали відео з центру міста
Ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою, однак окупанти демонструють неправдиві карти щодо контролю над територіями, які ведуть до міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 10-й армійський корпус СВ ЗСУ в Telegram.
"Ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою. Місто - стратегічна ціль для ворога", - написали в корпусі.
Також відомо, що українські захисники пошкодили та потопили газову трубу, яка допомагала росіянам пробиратись до Куп'янська.
Коли ж ворог обрав іншу тактику в слідуванні до Куп'янська - пересів на човни та плоти, щоб здолати річку Оскіл, військові ЗСУ ліквідували більшість таких спроб артилерією, мінометами та FPV-дронами.
Однак відомо, що діють малі групи піхоти окупантів і часто в цивільному одязі, що є черговим воєнним злочином Росії, зазначають в 10-му армійському корпусі.
"Наші воїни проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і на околицях міста", - написали військові.
Також повідомляється, що полонені РФ свідчать про відсутність чіткого бойового порядку в окупантів.
"Попри пропаганду й "кольорові карти", те, що ворог називає контрольованим - зона боїв і роботи українських штурмових груп. Бойові дії динамічні - поширювати твердження про їх "повний контроль" - передчасно", - підкреслили в СВ ЗСУ.
Бої за Куп'янськ
Нагадаємо, в Центрі протидії дезінформації заявили, що росіян в центрі Куп'янська немає, попри розповсюджені пропагандистські повідомлення.
Відомо, що в північній частині міста триває операція зі знищення окупантів, які інфільтрувалися до Куп'янська.
Ворог використовував газові труби для підходу до міста, які сили ЗСУ неодноразово підривали та пошкоджували. Росіяни лізли по цих трубах на лежанках з колесами та електросамокатами.
Потім окупанти спробували пробратись до Куп'янська плотами та човнами через річку Оскіл.
Втім відомо, що окремим групам ДРГ ворога вдається пробиратись в Куп'янськ - вони переодягаються в цивільних. Однак місцевим вдається розпізнавати окупантів за вимовою.
