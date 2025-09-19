ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Будівлі горять, але Куп'янськ незламний": ЗСУ показали відео з центру міста

Україна, П'ятниця 19 вересня 2025 10:20
UA EN RU
"Будівлі горять, але Куп'янськ незламний": ЗСУ показали відео з центру міста Фото: ЗСУ проводять контрдиверсійні заходи на Куп'янському напрямку (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою, однак окупанти демонструють неправдиві карти щодо контролю над територіями, які ведуть до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 10-й армійський корпус СВ ЗСУ в Telegram.

"Ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою. Місто - стратегічна ціль для ворога", - написали в корпусі.

Також відомо, що українські захисники пошкодили та потопили газову трубу, яка допомагала росіянам пробиратись до Куп'янська.

Коли ж ворог обрав іншу тактику в слідуванні до Куп'янська - пересів на човни та плоти, щоб здолати річку Оскіл, військові ЗСУ ліквідували більшість таких спроб артилерією, мінометами та FPV-дронами.

Однак відомо, що діють малі групи піхоти окупантів і часто в цивільному одязі, що є черговим воєнним злочином Росії, зазначають в 10-му армійському корпусі.

"Наші воїни проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і на околицях міста", - написали військові.

Також повідомляється, що полонені РФ свідчать про відсутність чіткого бойового порядку в окупантів.

"Попри пропаганду й "кольорові карти", те, що ворог називає контрольованим - зона боїв і роботи українських штурмових груп. Бойові дії динамічні - поширювати твердження про їх "повний контроль" - передчасно", - підкреслили в СВ ЗСУ.

Бої за Куп'янськ

Нагадаємо, в Центрі протидії дезінформації заявили, що росіян в центрі Куп'янська немає, попри розповсюджені пропагандистські повідомлення.

Відомо, що в північній частині міста триває операція зі знищення окупантів, які інфільтрувалися до Куп'янська.

Ворог використовував газові труби для підходу до міста, які сили ЗСУ неодноразово підривали та пошкоджували. Росіяни лізли по цих трубах на лежанках з колесами та електросамокатами.

Потім окупанти спробували пробратись до Куп'янська плотами та човнами через річку Оскіл.

Втім відомо, що окремим групам ДРГ ворога вдається пробиратись в Куп'янськ - вони переодягаються в цивільних. Однак місцевим вдається розпізнавати окупантів за вимовою.

Більше про наміри РФ захопити Куп'янськ в осінньо-зимовий період читайте в матеріалі РБК-Україна "Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто".

Читайте РБК-Україна в Google News
Куп'янськ Війна в Україні
Новини
Обстріл Києва: можливі перебої з оплатою проїзду в швидкісному трамваї і функулері
Обстріл Києва: можливі перебої з оплатою проїзду в швидкісному трамваї і функулері
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто