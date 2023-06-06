Росіяни похизувалися знищенням танків Leopard, але вони виявилися комбайнами

Російське Міністерство оборони заявило про знищення восьми танків Leopard. Однак вони виявились обприскувачами і комбайнами від John Deere.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на OSINT-спільноту.
Вранці вівторка, 6 червня, окупанти похвалилися знищенням віськової техніки, яку Україна отримала від західних партнерів. Окупанти заявили про знищення восьми Leopard.
Однак OSINT-спільнота розкрила чергову російську брехню. Знищеною технікою насправді виявились комбайни на обприскувачі фірми John Deere.
Сьогодні у Міноборони Росії заявили про нібито початок "великомасштабного наступу" ЗСУ на п'яти ділянках фронту. При цьому у Генштабі ЗСУ спростували заяви російського відомства.
Після цього у СтратКомі ЗСУ повідомили, що у Росії вигадали нову ІПСО, метою якої є дискредитація українських сил та поширення неправдивої інформації про дії українських бійців на полі бою. Метою таких ІПСО може бути введення суспільства в оману.
Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр попросила українців не обговорювати дії військових, адже "плани люблять тишу". Вона зазначила, що про початок контрнаступальних дій ніхто попереджати не збирається.
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