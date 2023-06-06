Россияне похвастались уничтожением танков Leopard, но они оказались комбайнами

Утром вторника, 6 июня, оккупанты похвастались уничтожением военной техники, которую Украина получила от западных партнеров. оккупанты заявили об уничтожении восьми Leopard.

Однако OSINT-сообщество раскрыло очередную российскую ложь. Уничтоженной техникой действительно оказались комбайны на опрыскиватели фирмы John Deere.

Российская ИПСО

Сегодня в Минобороны России заявили о якобы начале "большомасштабного наступления" ВСУ на пяти участках фронта. При этом в Генштабе ВСУ опровергли заявления российского ведомства.

После этого в Страткоме ВСУ сообщили, что в России придумали новую ИПСО, целью которой является дискредитация украинских сил и распространение ложной информации о действиях украинских бойцов на поле боя. Целью таких ИПСО может быть введение общества в заблуждение.

Отметим, что ранее замминистра обороны Анна Маляр попросила украинцев не обсуждать действия военных, ведь "планы любят тишину". Она отметила, что о начале контрнаступательных действий никто предупреждать не намерен.