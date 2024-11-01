Росіяни почали використовувати "Шахеди" з термобаричними боєголовками, - ISW

Нічні атаки "Шахедами"

Останнім часом російські терористи посилили атаки проти України з використанням ударних дронів типу "Шахед".

За останній тиждень прильоти або падіння уламків збитих дронів супроводжувалися незвичним масштабом руйнувань інфраструктури, житлових будинків і квартир, а також пожежами.

В ніч на 29 жовтня російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок падіння уламків в Києві сталася масштабна пожежа біля будинку в Солом'янському районі.

В ніч на 28 жовтня військові агресора вразили дронами енергетичну інфраструктуру в Сумському районі.

В ніч на 27 жовтня під час атаки "Шахедів" у Сумах зникла електроенергія.

В Умані Черкаської області спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури.

Ввечері 25 жовтня російський "Шахед" влучив у будинок в Солом'янському районі Києва. Загинула дівчина, постраждали п'ятеро людей.

Раніше ISW повідомляв, що росіяни модернізували БпЛА типу "Шахед". Тепер дрони літають швидше і на більшій висоті.

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