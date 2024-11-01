Россияне начали использовать "Шахеды" с термобарическими боеголовками, - ISW

Российские войска начали использовать беспилотники "Шахед-136" с термобарическими боеголовками и "сделали невидимыми" системы ТОС-1А "Солнцепек".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз исследовал обломки беспилотников "Шахед-136", которые войска РФ использовали в сериях ударов с 26 по 29 октября.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что российские войска модифицировали дроны для установки на них термобарических боеголовок.
Кроме того, компания "Росэлектроника", дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех", разработала покрытие для термобарических артиллерийских систем ТОС-1А "Солнцепек". Это покрытие поглощает радиоволны, что делает установки "невидимыми" для современных систем наведения и тепловизоров.
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