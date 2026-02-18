UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни почали транспортувати FPV-дрони "Шахедами": Флеш звернувся до українських оборонців

Фото: на "Шахедах" з'явилися кріплення для FPV (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти почали використовувати "Шахеди" для перенесення FPV-дронів. Наразі цьому вже є підтвердження.

Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш"), повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Читайте також: "Шахеди" еволюціонували: Ігнат розповів про особливості застосування дронів Росією

У дописі Флеш нагадав своє нещодавнє повідомлення, в якому попереджав, що заводське кріплення для перенесення FPV на дронах типу "Молнія" та "Гербера" є поганим знаком. І зараз вже є підтверджені факти.

"Сьогодні маю перше відео підтвердження перенесення ФПВ на Шахеді. Вже знаю що Шахед переносить два FPV", - йдеться у повідомленні.

 

На тлі цього радник міністра звернувся до всіх екіпажів зенітних дронів з проханням звертати увагу на можливу наявність FPV на "Шахедах".

"Я прошу всі підрозділи ЗСУ взяти інформацію про нові ризики до відома", - підкреслив Флеш.

Що відбувається в РФ

Нагадаємо, у вересні 2025 року стало відомо, що на уламках одного з "Шахедів" вперше було зафіксовано комплект обладнання для перетворення дрона в FPV-формат.

Також днями стало відомо, що в секторі військових технологій РФ було зафіксовано перехід до промислового випуску нових боєприпасів для дронів. Таким чином, ворог намагається вибудувати стійку систему постачання та уніфікації озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДрони