Россияне начали транспортировать FPV-дроны "Шахедами": Флеш обратился к украинским защитникам

В заметке Флеш напомнил свое недавнее сообщение, в котором предупреждал, что заводское крепление для переноски FPV на дронах типа "Молния" и "Гербера" является плохим знаком. И сейчас уже есть подтвержденные факты.

"Сегодня есть первое видео подтверждения переноса ФПВ на Шахеде. Уже знаю, что Шахед переносит два FPV", - говорится в сообщении.

На фоне этого советник министра обратился ко всем экипажам зенитных дронов с просьбой обращать внимание на возможное наличие FPV на "Шахедах".

"Я прошу все подразделения ВСУ принять информацию о новых рисках к сведению", - подчеркнул Флеш.