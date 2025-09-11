ua en ru
Росія почала робити з "Шахедів" FPV-дрони: що відомо про нову тактику

Росія, Четвер 11 вересня 2025 10:14
Росія почала робити з "Шахедів" FPV-дрони: що відомо про нову тактику Фото: Росія перетворює "Шахеди" на FPV-дрони ( t.me.pgo_gov_ua)
Автор: Савченко Юлія

На уламках одного з "Шахедів" вперше зафіксували повний комплект обладнання для перетворення дрона у FPV-формат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Аналіз уламків збитих "Шахедів" показує, що ворог дедалі частіше застосовує обладнання з mesh-модемами та курсовими камерами. Це відкриває можливість зробити безпілотники більш керованими та перетворити їх на FPV-дрони.

Спершу подібні модеми виявляли лише на пінопластових "Герберах". Проте з липня вони почали з’являтися і на "Шахедах", про що повідомляв фахівець Сергій "Флеш".

Серійна модернізація "Шахедів"

Вже у серпні кількість таких випадків почала стрімко зростати, а на початку вересня стало зрозуміло: йдеться про серійне рішення. Росія постійно оснащує далекобійні дрони "Герань-2" модемами та камерами.

Детально дослідити уламки зазвичай складно - більшість "Шахедів" розбиваються або згоряють.

Однак на одному зі збитих апаратів знайшли повний комплект обладнання.

Росія почала робити з &quot;Шахедів&quot; FPV-дрони: що відомо про нову тактикуФото: так виглядає обладнання на модернізованому дроні (Defense Express)

Китайський модем і проста камера

На "Герані-2" встановлений той самий mesh-модем, що й на "Гербері". Це китайський Mesh Network XK-F358 від Xingkai Tech, який у промисловому виконанні позначається як HX-50.

Камеру жорстко закріпили у носовій частині. Вона забезпечує лише фронтальний огляд і є типовою для систем охоронного відеоспостереження. Хоча якість невисока, цього достатньо для контролю польоту та можливого донаведення на ціль.

Фахівці ще у липні звернули увагу, що ключова проблема полягає у передачі даних. Є припущення, що ворог може мати наземні ретранслятори, встановлені агентурною мережею.

Інший варіант - створення в повітрі довгого "mesh-ланцюжка" з дронів. Теоретично це можливо, але на практиці реалізувати подібне вкрай складно.

Модернізація "Шахедів"

Минулого року Росія оснастила дрони-камікадзе "Шахед" супутниковим зв'язком Starlink. Таким чином, ворог зможе використовувати безпілотники ще й для розвідки.

Раніше Головне управління розвідки України повідомляло, що Росія використовує понад 100 іноземних компонентів для виготовлення ракет та дронів, тому Іран далеко не єдина країна, що допомагає озброювати агресора.

Також на нові "Шахеди" РФ також встановлює бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття.

Чому дронів раптом стало так багато, а відсоток їхнього ураження знизився і хто допоміг Росії модернізувати іранські БПЛА, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

