Росіяни почали наступ на український "пояс фортець" на Донеччині, - ISW

Аналітики зазначають, що окупанти активізували наступальні дії на сході України, ймовірно розпочавши масштабну весняно-літню кампанію проти головної лінії оборони ЗСУ в Донецькій області, відомої як "пояс фортець".

За даними ISW, основні бойові дії наразі зосереджені на Лиманському напрямку, де ворог намагається створити умови для подальшого просування на Слов'янськ.

За даними українських військових, 19 березня російські підрозділи здійснили батальйонний штурм із залученням понад 500 військових, десятків броньованих машин та великої кількості легкої техніки, зокрема мотоциклів і багі.

Атака проводилася одночасно з кількох напрямків, що свідчить про зміну тактики - від руху колонами до розосереджених ударів для ускладнення роботи українських дронів.

Зазначається, що Лиман є ключовим опорним пунктом на шляху до Слов'янська та Краматорська. Посилення тиску на цьому напрямку має створити передумови для подальших атак із різних флангів, включно зі сходу та південного сходу.

Паралельно російські війська готуються до активізації бойових дій південніше - на Краматорському та Костянтинівському напрямках. Там фіксується перекидання техніки, збільшення кількості артилерійських ударів і застосування дронів, зокрема FPV та ударних безпілотників.

Крім наземних атак, Росія нарощує авіаційні та дронові удари, використовуючи керовані авіабомби та баражуючі боєприпаси. Ці дії спрямовані на порушення логістики ЗСУ та ослаблення оборонних можливостей перед подальшими штурмами.

Водночас українські сили завдають значних втрат росіянам. За оцінками, під час одного з нещодавніх штурмів російські війська втратили більшість особового складу, що ставить під сумнів здатність Росії довго підтримувати інтенсивність таких атак.

Аналітики вважають, що попри активізацію наступу, російські війська навряд чи зможуть захопити весь "фортечний пояс" у 2026 році. Проте, бої на Донеччині, ймовірно, залишатимуться інтенсивними, а просування ворога супроводжуватиметься значними втратами.