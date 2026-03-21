Росіяни пішли у масштабний наступ на семи напрямках, - Білецький

12:55 21.03.2026 Сб
2 хв
Окупанти залучили сили двох армій для наступу
aimg Олена Чупровська
Росіяни пішли у масштабний наступ на семи напрямках, - Білецький Фото: Окупанти кинули в бій сотні піхотинців та бронетехніку: чим закінчився прорив РФ (Getty Images)

Російські війська одночасно атакували на семи напрямках на Лиманському напрямку.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третій армійський корпус, про це заявив бригадний генерал Андрій Білецький.

Противник кинув у бій понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки та більш як 100 одиниць мототехніки - мотоцикли, багі й квадроцикли. До операції залучили сили двох армій - 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової.

Росіяни намагалися прорватися відразу на всіх семи напрямках у зоні відповідальності Третього корпусу. Військові також показали відео відбиття атаки.

Бригадний генерал Андрій Білецький каже, що росіяни готувались до наступу 1,5 місяця.

"Росіяни нарощували удари КАБами по наших переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Почали наводити власні понтонні переправи й розміновувати маршрути", - заявив він.

"Ми готувалися: на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії, кожна бригада мала власний план відбиття атаки. Корпус координував ці дії - і в результаті на всіх напрямках удари було зірвано", - додав він.

Втрати росіян за чотири години

Упродовж чотирьох годин бою підрозділи корпусу знищили:

  • 84 одиниці мототехніки
  • 11 БМП і БТР
  • 3 танки
  • термобаричну систему ТОС "Сонцепьок"
  • 5 артилерійських гармат
  • понад 160 дронів

Загальні втрати особового складу за добу - 405 військовослужбовців. З них 288 - безповоротні, решта - поранені.

Армія рф не захопила жодного населеного пункту й жодної позиції. Знищення залишків ворожих бійців у зоні ураження корпусу триває.

Нагадаємо, через зміну погоди Росія посилила тиск на фронті - кількість зіткнень перевищила 200 на добу, однак за три дні втрати окупантів склали близько 4840 солдатів.

Тим часом українські воїни пошкодили російський літак-розвідник А-50. Він перебував на обслуговуванні і, ймовірно, очікував модернізації.

США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
