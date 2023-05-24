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Росіяни почали евакуйовувати секретну документацію з Криму, - ЦНС

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Середа 24 травня 2023 18:41
Росіяни почали евакуйовувати секретну документацію з Криму, - ЦНС Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти почали вивозити таємну військову документацію з території Кримського півострова до Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Росіяни евакуйовують секретну документацію з півострова. На початку травня росіяни вивезли військову документацію з тимчасово окупованого Криму на територію Росії", - пише пресслужба.

Також зазначається, що під евакуацію потрапило шифрувальне обладнання з органів військового управління Збройних сил Росії.

Звільнення Кримського півострова

На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Україна може повернути під свій контроль Кримський півострів протягом 5-7 місяців. Водночас як стверджував секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов, звільнення Криму залежатиме від поведінки самої ж Росії.

Кримський міст також може відіграти свою роль в цій події, оскільки його росіяни можуть використати для відходу під час деокупації території.

Тим часом атмосфера на території півострова стає дедалі напруженішою для ворога. Лише сьогодні, 24 травня, в Криму пролунала низка вибухів, а над Кримським мостом майорів густий дим.

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