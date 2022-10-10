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Росіяни планували масовані удари по Україні ще до обвалу Кримського мосту, - розвідка

Фото: росіяни планували масовані удари по Україні ще до обвалу Кримського мосту (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти планували масовані удари по об’єктах критичної цивільної інфраструктури, а також центральних районах українських міст ще з початку жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"За даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня", - сказано у повдомленні.

Зазначається, що тоді до військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних ударів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених міст України.

Так, 8 жовтня на аеродром "Оленья" з аеродрому "Енгельс" перебазували сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та спорядили їх крилатими ракетами Х-101. На зовнішній рейд Севастополя вивели 6 носіїв крилатих ракет з 40 ракетами "Калібр".

Наголошується, що основною метою Росії було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

Нагадаємо, 10 жовтня Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку росіян.

Зазначимо, що російський диктатор Путін визнав масовані удари по Україні і заявив, що Росія нібито завдає удари "високоточною зброєю" по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку в Україні.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що на ракетний терор Путіна спровокував не вибух на Кримському мості.

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