Россияне планировали массированные удары по Украине еще до обвала Крымского моста, - разведка

"По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тогда в воинские части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к нанесению массированных ракетных ударов. Целями назывались объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных городов Украины.

Так, 8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" перебазировали семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снарядили их крылатыми ракетами Х-101. На внешний рейд Севастополя вывели 6 носителей крылатых ракет с 40 ракетами "Калибр".

Отмечается, что основной целью России было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и запугивание европейской общественности.

Напомним, 10 октября Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны россиян.

Отметим, что российский диктатор Путин признал массированные удары по Украине и заявил, что Россия якобы наносит удары "высокоточным оружием" по объектам энергетики, военного управления и связи в Украине.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что на ракетный террор Путина спровоцировал не взрыв на Крымском мосту.

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