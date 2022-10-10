RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне планировали массированные удары по Украине еще до обвала Крымского моста, - разведка

Фото: россияне планировали массированные удары по Украине еще до обвала Крымского моста (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты планировали массированные удары по объектам критической гражданской инфраструктуры, а также центральным районам украинских городов еще с начала октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тогда в воинские части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к нанесению массированных ракетных ударов. Целями назывались объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных городов Украины.

Так, 8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" перебазировали семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снарядили их крылатыми ракетами Х-101. На внешний рейд Севастополя вывели 6 носителей крылатых ракет с 40 ракетами "Калибр".

Отмечается, что основной целью России было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и запугивание европейской общественности.

Напомним, 10 октября Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны россиян.

Отметим, что российский диктатор Путин признал массированные удары по Украине и заявил, что Россия якобы наносит удары "высокоточным оружием" по объектам энергетики, военного управления и связи в Украине.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что на ракетный террор Путина спровоцировал не взрыв на Крымском мосту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиракетный удар