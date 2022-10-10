Путін визнав масовані удари по Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна.

"За пропозицією Міноборони РФ і за планом Генштабу Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського та наземного базування по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України", - заявив Путін.

Він також пригрозив, що у разі "продовження проведення терактів на "території РФ" відповіді з боку країни-агресора нібито будуть жорсткими і "за масштабами відповідатимуть рівню загроз", що створюються для Росії.