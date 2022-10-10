ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путіна "спровокував" не Кримський міст. Кулеба пояснив, чому РФ використовує ракетний терор

Новость на русском →
Понеділок 10 жовтня 2022 13:49
Путіна "спровокував" не Кримський міст. Кулеба пояснив, чому РФ використовує ракетний терор Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін вдався до масованого обстрілу України 10 жовтня не через вибух на Кримському мості. Ракетним терором він намагається змінити темп війни на користь РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.

"Ні, Путіна "Кримський міст" не "спровокував" розв’язати ракетний терор. До мосту Росія теж постійно завдавала ракетних ударів по Україні. Путін у відчаї через поразки на полі битви та використовує ракетний терор, щоб спробувати змінити темп війни на свою користь", - написав він.

За словами Кулеби, ця нісенітниця про "провокацію" Путіна повинна припинитися.

Він наголосив, що диктатору не потрібно, щоб його щось "спровокувало" для вчинення жахливих злочинів.

"Прошу міжнародні ЗМІ припинити перекладати провину на жертву агресії, припускаючи, що Путін "відповідає" або його "провокують"", - додав міністр.

Нагадаємо, 10 жовтня Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку росіян.

Зазначимо, що Путін визнав масовані удари по Україні і заявив, що РФ нібито завдає удари "високоточною зброєю" по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Володимир Путін ракетный удар
NEWS
У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW
У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW
DAILY
Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають