Росіяни пішли на поступки майже одразу на першій зустрічі на Алясці, - Віткофф

"Майже одразу на першій зустрічі на Алясці росіяни пішли на поступки. Частиною отримання цих поступок було з'ясування того, чи зможемо ми побачити, що росіяни готові бути більш поступливими", - сказав він.

За словами Віткоффа, на Алясці під час зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна "фактично досягли прогресу в тому, як ми можемо дійти до мирної угоди".

Спецпредставник президента США вважає, що угоду про припинення вогню "дуже і дуже легко зірвати, бо вона не має всіх складових".

"Мирна угода відрізняється. Вона набагато міцніша. І президент почав відчувати на цій зустрічі на Алясці, що у нас було узгоджено багато передумов для мирної угоди, то чому б не домагатися повноцінної мирної угоди? І, звісно, у цьому божевільному світі його критикували за це. Я сидів, дивився на це і, чесно кажучи, дивувався", - заявив він.