Россияне пошли на уступки почти сразу на первой встрече на Аляске, - Уиткофф

"Почти сразу на первой встрече на Аляске россияне пошли на уступки. Частью получения этих уступок было выяснение того, сможем ли мы увидеть, что россияне готовы быть более уступчивыми", - сказал он.

По словам Уиткоффа, на Аляске во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина "фактически достигли прогресса в том, как мы можем прийти к мирному соглашению".

Спецпредставитель президента США считает, что соглашение о прекращении огня "очень и очень легко сорвать, потому что оно не имеет всех составляющих".

"Мирное соглашение отличается. Оно гораздо более прочное. И президент начал чувствовать на этой встрече на Аляске, что у нас было согласовано много предпосылок для мирного соглашения, то почему бы не добиваться полноценного мирного соглашения? И, конечно, в этом сумасшедшем мире его критиковали за это. Я сидел, смотрел на это и, честно говоря, удивлялся", - заявил он.