В Росії підняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95

Російські військові підняли в повітря два стратегічних бомбардувальники Ту-95МС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Зафіксовано зліт 2-х бортів Ту-95мс", - повідомили військові.
Жителів закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
За даними моніторингових пабліків, якщо виліт літаків бойовий, то в районі міста Енгельс вони будуть, скоріш за все, о 02:00 - 03:00. Якщо пуски будуть із цього району - ракети у повітряному просторі України очікуються близько 02:45 - 03:30.
З району Каспійського моря імовірні пуски ракет будуть приблизно о 04:00 - 05:30. В такому разі ракети у нашому повітряному просторі очікуємо близько 05:00 - 06:00.
Розрахунки приблизні та не офіційні.
Цієї ночі росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Вранці у понеділок, 18 серпня, загарбники вдарили балістичними ракетами по Запоріжжю.
Через атаку загинули троє і постраждали більше 30 людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.
У неділю, 17 серпня, ворог атакував балістикою Суми і пошкодив приміщення Сумського державного університету (СумДУ).