В Росії підняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95

"Увага! Зафіксовано зліт 2-х бортів Ту-95мс", - повідомили військові.

Жителів закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

За даними моніторингових пабліків, якщо виліт літаків бойовий, то в районі міста Енгельс вони будуть, скоріш за все, о 02:00 - 03:00. Якщо пуски будуть із цього району - ракети у повітряному просторі України очікуються близько 02:45 - 03:30.

З району Каспійського моря імовірні пуски ракет будуть приблизно о 04:00 - 05:30. В такому разі ракети у нашому повітряному просторі очікуємо близько 05:00 - 06:00.

Розрахунки приблизні та не офіційні.