В России подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95

"Внимание! Зафиксирован взлет 2-х бортов Ту-95мс", - сообщили военные.

Жителей призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

По данным мониторинговых пабликов, если вылет самолетов боевой, то в районе города Энгельс они будут, скорее всего, в 02:00 - 03:00. Если пуски будут из этого района - ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются около 02:45 - 03:30.

Из района Каспийского моря вероятные пуски ракет будут примерно в 04:00 - 05:30. В таком случае ракеты в нашем воздушном пространстве ожидаем около 05:00 - 06:00.

Расчеты приблизительные и не официальные.