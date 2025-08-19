В России подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95

Российские военные подняли в воздух два стратегических бомбардировщика Ту-95МС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Зафиксирован взлет 2-х бортов Ту-95мс", - сообщили военные.
Жителей призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
По данным мониторинговых пабликов, если вылет самолетов боевой, то в районе города Энгельс они будут, скорее всего, в 02:00 - 03:00. Если пуски будут из этого района - ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются около 02:45 - 03:30.
Из района Каспийского моря вероятные пуски ракет будут примерно в 04:00 - 05:30. В таком случае ракеты в нашем воздушном пространстве ожидаем около 05:00 - 06:00.
Расчеты приблизительные и не официальные.
Этой ночью россияне атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Утром в понедельник, 18 августа, захватчики ударили баллистическими ракетами по Запорожью.
Из-за атаки погибли трое и пострадали более 30 человек. Повреждена гражданская инфраструктура.
В воскресенье, 17 августа, враг атаковал баллистикой Сумы и повредил помещение Сумского государственного университета (СумГУ).