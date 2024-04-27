Росіяни підняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли будуть пуски ракет

Ракетна атака РФ по Україні

В п'ятницю, 26 квітня, у Чорне море були виведені на бойове чергування два підводні ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" становив до 8 ракет.

Близько 23:00 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про пуск ракет "Калібр" з Чорного моря. Одна ракета направилася в Хмельницьку область, а друга - на північ у напрямку Черкаської області, потім змінила курс у західному напрямку на Вінницьку область.

Одночасно радарні сервіси повідомили про зліт двох винищувачів МіГ-31 з аеродрому "Саваслєйка" і пуск двох ракет "Кинджал". Згодом в Івано-Франківській області пролунали вибухи.

Після півночі ворог ударив балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі Харкова.

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