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Россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95: когда будут пуски ракет

Фото: агрессор поднял в небо стратегическую авиацию (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные подняли в воздух стратегическую авиацию. С аэродрома "Оленья" в Мурманской области взлетела группа бомбардировщиков Ту-95.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксирована активность Ту-95МС (количество уточняется) с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении.

Радарные сервисы сообщают, что в воздухе сейчас находятся 8 бортов Ту-95МС, которые движутся в сторону Каспийского региона.

По их данным, ориентировочное время подлета авиации к потенциальным пусковым рубежам:

  • город Энгельс, Саратовская область - примерно 02:50 - 03:20;
  • акватория Каспийского моря - около 03:40 - 04:30.

Ракетная атака РФ по Украине

В пятницу, 26 апреля, в Черное море были выведены на боевое дежурство два подводных ракетоносителя. Общий залп "Калибров" составил до 8 ракет.

Около 23:00 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о пуске ракет "Калибр" из Черного моря. Одна ракета направилась в Хмельницкую область, а вторая - на север в направлении Черкасской области, затем изменила курс в западном направлении на Винницкую область.

Одновременно радарные сервисы сообщили о взлете двух истребителей МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" и пуске двух ракет "Кинжал". Позже в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

После полуночи враг ударил баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Харькова.

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