Россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95: когда будут пуски ракет

Ракетная атака РФ по Украине

В пятницу, 26 апреля, в Черное море были выведены на боевое дежурство два подводных ракетоносителя. Общий залп "Калибров" составил до 8 ракет.

Около 23:00 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о пуске ракет "Калибр" из Черного моря. Одна ракета направилась в Хмельницкую область, а вторая - на север в направлении Черкасской области, затем изменила курс в западном направлении на Винницкую область.

Одновременно радарные сервисы сообщили о взлете двух истребителей МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" и пуске двух ракет "Кинжал". Позже в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

После полуночи враг ударил баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Харькова.

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