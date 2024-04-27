Росіяни підняли в повітря МіГ-31 і запустили ракети "Кинджал"

Нічний обстріл України

27 квітня близько 1:00 Повітряні сили повідомили про виліт групи бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья" у Мурманській області.

Близько 4:00 літаки випустили ракети з Каспійського регіону. У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу.

Після 5:00 у Дніпрі пролунали вибухи.

Наразі над Україною кілька крилатих ракет, які активно маневрують і змінюють напрямок.

Додамо, що напередодні ввечері росіяни вже піднімали у повітря два винищувачі МіГ-31 з аеродрому "Саваслєйка".

Після повідомлення про пуск ракет "Кинджал", в Івано-Франківській області пролунали вибухи.

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