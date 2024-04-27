Россияне подняли в воздух МиГ-31 и запустили ракеты "Кинжал"

Ночной обстрел Украины

27 апреля около 1:00 Воздушные силы сообщили о вылете группы бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Около 4:00 самолеты выпустили ракеты из Каспийского региона. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.

После 5:00 в Днепре прогремели взрывы.

В настоящее время над Украиной несколько крылатых ракет, которые активно маневрируют и меняют направление.

Добавим, что накануне вечером россияне уже поднимали в воздух два истребителя МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка".

После сообщения о пуске ракет "Кинжал", в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

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