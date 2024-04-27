RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне подняли в воздух МиГ-31 и запустили ракеты "Кинжал"

Фото: РФ подняла в воздух истребитель МиГ-31 (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". Зафиксированы пуски ракет в направлении Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - говорится в сообщении.

Обновлено 5:33: радарные мониторинговые сервисы сообщили о пуске ракет "Кинжал" в направлении западных областей.

Отметим, что МиГ-31 является носителем аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Они подлетают к цели вертикально на сверхзвуковой скорости. Их могут сбивать исключительно зенитные ракетные комплексы Patriot и SAMP/T, которых на данный момент у Воздушных сил ВСУ крайне ограниченное количество.

Ночной обстрел Украины

27 апреля около 1:00 Воздушные силы сообщили о вылете группы бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Около 4:00 самолеты выпустили ракеты из Каспийского региона. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.

После 5:00 в Днепре прогремели взрывы.

В настоящее время над Украиной несколько крылатых ракет, которые активно маневрируют и меняют направление.

Добавим, что накануне вечером россияне уже поднимали в воздух два истребителя МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка".

После сообщения о пуске ракет "Кинжал", в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины