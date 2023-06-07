Це не спонтанний акт. Росія готувалась до цього дуже довго, - Юсов про підрив ГЕС

Підірвати Каховську ГЕС не було спонтанним рішення російських терористів. Ворог довго готувався до теракту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Навіть якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, «офіційних осіб" рашистського режиму щодо сьогоднішніх подій, - там видно: спочатку нічого не відбувається, потім - відбувається, але частково, а потім - винна Україна, але вони окупанти дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено", - розповів Юсов.

За словами представника ГУР, враховуючи інженерні особливості Каховської ГЕС, ніхто окрім росіян не мав фізичної можливості та засобів, щоб здійснити такий масштабний підрив.

"Україна інформувала публічно, а також і партнерів іншими каналами про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався (російськими окупантами, - ред.) дуже довго", - додав речник ГУР.

Водночас Юсов зауважив, що Україна заздалегідь готувалась до різних варіантів поведінки ворога, зокрема й до ймовірності підриву ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС

Минулої ночі російські окупанти здійснили вибух на Каховській гідроелектростанції, що спричинило затоплення низки населених пунктів в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Деякі міста і села повідомили про проблеми з водопостачанням. Наприклад, у Кривому Розі було введено обмеження на споживання води, оскільки частина міста отримувала воду з Каховського водосховища. Жителям затоплених районів було заборонено ловити, продавати та споживати рибу через ризик захворювання на ботулізм.

За словами заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, наслідки підриву ГЕС стануть відомі вже найближчими днями.

Усі подробиці вибуху Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.