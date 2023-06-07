ua ru
Ср, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поліція отримала три звернення щодо зниклих безвісти в зоні підтоплень у Херсонській області

Новость на русском →
Середа 07 червня 2023 13:24
Поліція отримала три звернення щодо зниклих безвісти в зоні підтоплень у Херсонській області Фото: поліція отримала три звернення щодо зниклих безвісти в зоні підтоплень у Херсонській області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці отримали вже три звернення щодо зниклих безвісти людей в зоні підтоплень у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка.

"Станом на ранок ми отримали три виклики на лінію 102 щодо осіб, які зникли за особливих обставин в Херсонській області", - сказав він.

Тимченко також розповів, що потрібно робити родичам, чиї рідні зникли чи не виходять на зв'язок.

  • Слід звертатися до Нацполіції за номером 102, щоб надати дані стосовно осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.
  • Після цього Нацполіція, використовуючи усі засоби, здійснює пошук осіб.

При цьому в МВС радять українцям, рідні яких перебувають в зоні катастрофи, одразу звертатися до правоохоронців.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, вона повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

Через підрив дамби вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів.

Більше про наслідки техногенної катастрофи у Херсонській області читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України полиция
NEWS
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 7 червня
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 7 червня
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет