Поліція отримала три звернення щодо зниклих безвісти в зоні підтоплень у Херсонській області
Правоохоронці отримали вже три звернення щодо зниклих безвісти людей в зоні підтоплень у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка.
"Станом на ранок ми отримали три виклики на лінію 102 щодо осіб, які зникли за особливих обставин в Херсонській області", - сказав він.
Тимченко також розповів, що потрібно робити родичам, чиї рідні зникли чи не виходять на зв'язок.
- Слід звертатися до Нацполіції за номером 102, щоб надати дані стосовно осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.
- Після цього Нацполіція, використовуючи усі засоби, здійснює пошук осіб.
При цьому в МВС радять українцям, рідні яких перебувають в зоні катастрофи, одразу звертатися до правоохоронців.
Підрив Каховської ГЕС
Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, вона повністю зруйнована та не підлягає відновленню.
Через підрив дамби вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів.
Більше про наслідки техногенної катастрофи у Херсонській області читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.