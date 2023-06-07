Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 7 червня

Через підрив дамби Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня інтенсивність підтоплень зменшується. Але в Херсонській ОВА прогнозують, що вода все ще прибуватиме і впродовж наступних 20 годин може піднятися ще на метр.

РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про наслідки катастрофи станом на 7 червня.

Що відомо про затоплення

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, наразі відомо про 1852 підтоплені будинки на правобережній Херсонщині.

"Інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин", - сказав у ранковому відеозверненні очільник ОВА.

Як передають місцеві ЗМІ, в Херсон продовжує прибувати вода. Зокрема, в районі Річпорту вона вже піднялася вище двох метрів. Також у місті вже повністю затопило Корабельну площу та вулицю Чайковського.

Уночі підтопило й Білозерську громаду, до якої ще вчора вода не дісталася.

Через підрив Каховської ГЕС почало затоплювати й мости в Миколаївській області. Зокрема, на ранок міст в селі Єлизаветівка зруйнований, а у селі Галаганівка затоплений.

На відео нижче можна побачити відео, яке опублікував очільник Снігурівської ВА Іван Кухта, це міст біля села Нововасилівка.

На даний час відкрите сполучення між Снігурівкою та селами Василівкою, Євгенівкою, Павлівкою та Тамарине.

Варто зауважити, що жителі лівобережної частини Херсонщини залишилися сам на сам з проблемою. Оскільки окупанти не проводять евакуацію мешканців із затоплених населених пунктів.

Як стало відомо з місцевих Телеграм-каналів, в деяких районах тимчасово окупованих Олешок та Голої Пристані Херсонської області люди через значні затоплення змушені перемістилися на верхні поверхи, або дахи своїх будинків, де провели ніч.

Фото: у захоплених окупантами Олешках Херсонської області критична ситуація (t.me/vanek_nikolaev)

Також у мережі повідомляється, що окупанти у Великих Копанях поставили 3 блокпости і нікого не випускають.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що за ніч рівень Каховського водосховища впав ще на пів метра, а з моменту руйнування дамби на 2,5 м.

Проте, за його словами, у Кривому Розі міськводоканал працює у штатному режимі, вода подається у всі райони міста.

Що стосується Миколаєва, то там на ранок рівень води в акваторії міста загалом піднявся на 58 см.

"Стежимо за ситуацією. Одразу заспокою містян. Критичною позначкою для Миколаєва є +105 см, але за словами фахівців, сьогоднішні ранкові цифри є плюс-мінус піковими, тому надалі рівень води має спадати", - написав мер міста Олександр Сєнкевич.

Нові супутникові знімки Каховської ГЕС

Нові супутникові знімки через добу після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС показала компанія Maxar Technologies. Зображення охоплюють понад 2500 квадратних кілометрів між Новою Каховкою та Дніпровською затокою на південний захід від Херсона.

На опублікованих кадрах помітно, що підірвана дамба Каховської ГЕС майже повністю опинилася під водою. Також помітно, як будинки мирних жителів, парки, інша інфраструктура та будівлі йдуть під воду.

Евакуація продовжується

За інформацією голови ОВА Прокудіна, станом на ранок 7 червня евакуювали 1457 людей, більшість з мікрорайону Корабел у Херсоні.

Також вночі до ОВА з проханням про евакуацію звернулося 13 людей, з них 5 - жителі лівобережжя.

Рятувальники продовжують працювати та ліквідовувати наслідки російського терору. Наразі залучено майже 800 осіб та понад 170 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомив вранці керівник ДСНС Сергій Крук, за минулу добу врятовано 52 особи (з них двоє дітей).

"У разі необхідності ДСНС готова залучити ще 250 осіб особового складу та понад 60 одиниць техніки, яка зараз перебуває в резерві", - написав він.

Вилов риби заборонили

Керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що вилов риби заборонений на території Снігурівської та Горохівської громад.

"Другу добу на території громади спостерігається мор риби. Щоб не допустити розповсюдження інфекційних захворювань, на території Снігурівської та Горохівської громад повністю заборонено вилов та продаж риби на 10-денний термін", - написав Кухта.

Тим часом у МОЗ також заявляють, що наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби.

"Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", - попередили у відомстві.

Також в Міністерстві охорони здоров'я опублікували інфографіку, яка підкаже, як можна очистити забруднену воду.

Нагадаємо, що вчора вночі о 02:50 російські окупанти здійснили дистанційний підрив дамби Каховської ГЕС. Українська розвідка ще за кілька місяців до того повідомляла, що росіяни замінували дамбу.

Українська влада підрахувала, що під загрозою підтоплення перебувають від 35 до 80 населених пунктів. Натомість в Укргідроенерго прогнозують, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вже сьогодні вранці 7 червня, а за три-чотири дні вода почне спадати.

Своєю чергою британська розвідка прогнозує додаткове затоплення протягом наступних кількох днів через руйнування Каховської ГЕС.

Всі подробиці щодо підриву окупантами Каховської ГЕС - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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