Росіяни під час перемир'я дронами вбили полонених військових РФ на Донеччині, - ЗСУ

Російські окупанти під час дії Великоднього перемир'я ударами FPV-дронів вбили у Часовому Яру трьох своїх же військових, які потрапили у полон та були перевдягнені у нейтральну форму одягу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 24-ї ОМБр імені короля Данила Галицького, яка тримає оборону на цьому напрямку.
Читайте також: Не лише на Великдень: Україна запропонувала РФ продовжити перемир'я, - Зеленський
Під час оголошеного режиму припинення вогню було вирішено провести евакуацію поранених військовослужбовців з передових позицій у Часовому Яру. Вони почали рух в тил без зброї, з ознаками, що їм надали медичну допомогу та з палицями й білими прапорцями.
Проте росіяни, після того, як виявили групу евакуації, майже одразу ж атакували її FPV-дронами. Внаслідок цього з трьох відправлених поранених ніхто не дійшов, усі загинули. Але, як виявилося, це були не українські військові, а поранені полонені росіяни.
"Для безпечної медичної евакуації особового складу своїх підрозділів, командуванням бригади було прийнято рішення переодягнути особовий склад РОВ, що був взятий у полон напередодні бійцями 24 ОМБр, у нейтральну форму одягу та провести пробну евакуацію і перевірку дотримання своїх же обіцянок противником", - сказано у повідомленні.
Таким чином, росіяни вбили своїх же сослуживців. За даними бригади, від ударів дронів загинули російські військові - старший сержант Журавльов Станіслав Олексійович, рядовий Чошев Олександр Олексійович та молодший сержант Загрєбін Андрій В'ячеславович.
Зазначимо, що РФ продовжує порушувати Великоднє "перемир'я", яке сама ж оголосила. Така, станом на 16:00 12 квітня, на фронті від початку доби було зафіксовано вже 55 атак з боку армії РФ.
До вечора 11 квітня стало відомо, що росіяни, починаючи з 16:00, порушили режим припинення вогню 469 разів. Вже до ранку 12 квітня ця цифра сягнула 1723 випадків.
При цьому, на думку глави ОП Кирила Буданова, Великоднє перемир'я між Україною та РФ не буде довготривалим. Він вважає, що ситуація буде схожою на минулорічну: тиша на Великдень, але при цьому порушення припинення вогню, а потім знову активні бойові дії.