Россияне во время перемирия дронами убили пленных военных РФ в Донецкой области, - ВСУ

Российские оккупанты во время действия Пасхального перемирия ударами FPV-дронов убили в Часовом Яру трех своих же военных, которые попали в плен и были переодеты в нейтральную форму одежды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 24-й ОМБр имени короля Даниила Галицкого, которая держит оборону на этом направлении.
Во время объявленного режима прекращения огня было решено провести эвакуацию раненых военнослужащих с передовых позиций в Часовом Яру. Они начали движение в тыл без оружия, с признаками, что им оказали медицинскую помощь и с палками и белыми флажками.
Однако россияне, после того, как обнаружили группу эвакуации, почти сразу же атаковали ее FPV-дронами. В результате из трех отправленных раненых никто не дошел, все погибли. Но, как оказалось, это были не украинские военные, а раненые пленные россияне.
"Для безопасной медицинской эвакуации личного состава своих подразделений, командованием бригады было принято решение переодеть личный состав РОВ, который был взят в плен накануне бойцами 24 ОМБр, в нейтральную форму одежды и провести пробную эвакуацию и проверку соблюдения своих же обещаний противником", - говорится в сообщении.
Таким образом, россияне убили своих же сослуживцев. По данным бригады, от ударов дронов погибли российские военные - старший сержант Журавлев Станислав Алексеевич, рядовой Чошев Александр Алексеевич и младший сержант Загребин Андрей Вячеславович.
Отметим, что РФ продолжает нарушать Пасхальное "перемирие", которое сама же объявила. Так, по состоянию на 16:00 12 апреля, на фронте с начала суток было зафиксировано уже 55 атак со стороны армии РФ.
К вечеру 11 апреля стало известно, что россияне, начиная с 16:00, нарушили режим прекращения огня 469 раз. Уже к утру 12 апреля эта цифра достигла 1723 случаев.
При этом, по мнению главы ОП Кирилла Буданова, Пасхальное перемирие между Украиной и РФ не будет долговременным. Он считает, что ситуация будет похожей на прошлогоднюю: тишина на Пасху, но при этом нарушение прекращения огня, а затем снова активные боевые действия.