Росія перекинула сили на новий напрямок, але і там зазнала сильних втрат, - Зеленський

Росіяни у 2025 році обрали чотири напрямки, на яких намагалися наступати. На двох напрямках вони вже зазнали невдачі та великих втрат. Тому до кінця року вони спробують наступати ще у двох місцях.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив на брифінгу для преси 17 вересня після зустрічі з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою.
За словами Зеленського, українська розвідка заздалегідь знала російський план кампанії. Єдине, що було невідомо - послідовність операцій.
"Сумський наступ, Новопавлівська операція, Покровська операція і Запорізький напрямок. Це чотири, [про] які ми бачили відповідні дані", - сказав президент.
Зеленський нагадав, що Сумська операція для росіян провалилася із величезними втратами в живій силі. Станом на сьогодні окупанти відмовилися від продовження наступу на цьому напрямку та перемістили особовий склад.
Втім, це їм не допомогло: на іншому напрямку росіяни зазнали ще більших втрат в особовому складі. Зеленський анонсував, що через кілька днів буде детальніша розповідь щодо другого напрямку.
"І вони залишаться з двома операціями. На наш погляд, за рахунок вдалих кроків українських Збройних сил вони втратили багато особового складу для того, щоб вести сильні додаткові дії - це про ці дві операції, про які я вже сказав. Я думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил щодо масових операцій", - резюмував президент.
Зазначимо, 16 вересня Зеленський заявив, що російські окупанти планують розпочати в Україні ще дві важкі наступальні кампанії. Необхідно більше військової допомоги від партнерів, щоб ЗСУ витримали ці наступи.
До цього Зеленський повідомив, що українські війська повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми. Ворог зазнав великих втрат. Також президент вважає, що російські війська не зможуть захопити схід України. За його словами, це не може бути розмінною монетою з ворогом.