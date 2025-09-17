Росія перекинула сили на новий напрямок, але і там зазнала сильних втрат, - Зеленський

За словами Зеленського, українська розвідка заздалегідь знала російський план кампанії. Єдине, що було невідомо - послідовність операцій.

"Сумський наступ, Новопавлівська операція, Покровська операція і Запорізький напрямок. Це чотири, [про] які ми бачили відповідні дані", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що Сумська операція для росіян провалилася із величезними втратами в живій силі. Станом на сьогодні окупанти відмовилися від продовження наступу на цьому напрямку та перемістили особовий склад.

Втім, це їм не допомогло: на іншому напрямку росіяни зазнали ще більших втрат в особовому складі. Зеленський анонсував, що через кілька днів буде детальніша розповідь щодо другого напрямку.

"І вони залишаться з двома операціями. На наш погляд, за рахунок вдалих кроків українських Збройних сил вони втратили багато особового складу для того, щоб вести сильні додаткові дії - це про ці дві операції, про які я вже сказав. Я думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил щодо масових операцій", - резюмував президент.