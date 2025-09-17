Россия перебросила силы на новое направление, но и там понесла сильные потери, - Зеленский

По словам Зеленского, украинская разведка заранее знала российский план кампании. Единственное, что было неизвестно - последовательность операций.

"Сумское наступление, Новопавловская операция, Покровская операция и Запорожское направление. Это четыре, [о] которых мы видели соответствующие данные", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что Сумская операция для россиян провалилась с огромными потерями в живой силе. По состоянию на сегодня оккупанты отказались от продолжения наступления на этом направлении и переместили личный состав.

Впрочем, это им не помогло: на другом направлении россияне понесли еще большие потери в личном составе. Зеленский анонсировал, что через несколько дней будет более подробный рассказ о втором направлении.

"И они останутся с двумя операциями. На наш взгляд, за счет удачных шагов украинских Вооруженных сил они потеряли много личного состава для того, чтобы вести сильные дополнительные действия - это об этих двух операциях, о которых я уже сказал. Я думаю, что на сегодня у них не будет хватать сил для массовых операций", - резюмировал президент.