Россия перебросила силы на новое направление, но и там понесла сильные потери, - Зеленский

Россияне в 2025 году выбрали четыре направления, на которых пытались наступать. На двух направлениях они уже потерпели неудачу и большие потери. Поэтому до конца года они попытаются наступать еще в двух местах.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил на брифинге для прессы 17 сентября после встречи с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.
По словам Зеленского, украинская разведка заранее знала российский план кампании. Единственное, что было неизвестно - последовательность операций.
"Сумское наступление, Новопавловская операция, Покровская операция и Запорожское направление. Это четыре, [о] которых мы видели соответствующие данные", - сказал президент.
Зеленский напомнил, что Сумская операция для россиян провалилась с огромными потерями в живой силе. По состоянию на сегодня оккупанты отказались от продолжения наступления на этом направлении и переместили личный состав.
Впрочем, это им не помогло: на другом направлении россияне понесли еще большие потери в личном составе. Зеленский анонсировал, что через несколько дней будет более подробный рассказ о втором направлении.
"И они останутся с двумя операциями. На наш взгляд, за счет удачных шагов украинских Вооруженных сил они потеряли много личного состава для того, чтобы вести сильные дополнительные действия - это об этих двух операциях, о которых я уже сказал. Я думаю, что на сегодня у них не будет хватать сил для массовых операций", - резюмировал президент.
Отметим, 16 сентября Зеленский заявил, что российские оккупанты планируют начать в Украине еще две тяжелые наступательные кампании. Необходимо больше военной помощи от партнеров, чтобы ВСУ выдержали эти наступления.
До этого Зеленский сообщил, что украинские войска полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы. Враг понес большие потери. Также президент считает, что российские войска не смогут захватить восток Украины. По его словам, это не может быть разменной монетой с врагом.