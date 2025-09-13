"Це не розмінна монета": Зеленський заявив, що росіяни не можуть захопити Схід

Президент Володимир Зеленський вважає, що російські війська не зможуть захопити Схід України. Це не може бути розмінною монетою з ворогом.

Про це заявив Зеленський під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна .

За його словами, окупанти немає успіху на полі бою, а " тиск відбувається через дрони, навчання на території Білорусі тощо".

Зеленський припускає, що ворожі війська спробують зробити ще кілька наступальних дій.

" Якщо партнери будуть підтримувати, в наших ЗСУ я впевнений, я думаю, це скоро зрозуміють і наші найближчі стратегічні партнери, що успіху і можливості окупувати схід у них немає, а значить це не може бути ніякою розмінною монетою", - заявив президент.