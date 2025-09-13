ua en ru
"Це не розмінна монета": Зеленський заявив, що росіяни не можуть захопити Схід

Київ, Субота 13 вересня 2025 17:57
"Це не розмінна монета": Зеленський заявив, що росіяни не можуть захопити Схід Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський вважає, що російські війська не зможуть захопити Схід України. Це не може бути розмінною монетою з ворогом.

Про це заявив Зеленський під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, окупанти немає успіху на полі бою, а "тиск відбувається через дрони, навчання на території Білорусі тощо".

Зеленський припускає, що ворожі війська спробують зробити ще кілька наступальних дій.

"Якщо партнери будуть підтримувати, в наших ЗСУ я впевнений, я думаю, це скоро зрозуміють і наші найближчі стратегічні партнери, що успіху і можливості окупувати схід у них немає, а значить це не може бути ніякою розмінною монетою", - заявив президент.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за минулу добу на фронті відбулося 183 бойових зіткнення. Найбільше атак фіксують на Покровському, Лиманському, Новопавлівському напрямках. Росіяни щоденно намагаються прорвати оборону ЗСУ.

За літо російські сили активізували бойові дії на Сумському напрямку, а також у Дніпропетровській області, де загарбники намагаються закріпитися.

Раніше Зеленський повідомляв, що ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми.

"Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами", - сказав глава держави.

Більше про осінній наступ РФ і де можуть вдарити окупанти - у матеріалі РБК-Україна.

