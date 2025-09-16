Росіяни планують ще дві важкі наступальні кампанії, - Зеленський

Російські окупанти планують розпочати в Україні ще дві важкі наступальні кампанії. Необхідно більше військової допомоги від партнерів, щоб ЗСУ витримали ці наступи.

"Я радий, що всі просування РФ, всі їх наступальні місії, а їх було вже три й попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії, три останні їх місії провалилися", - сказав Зеленський.

На думку президента, це дуже важливий сигнал.

"По-перше, те, про що я європейцям говорив і у Білому домі з президентом Трампом, з його оточенням. Я говорив, що росіянам не вдасться взяти наш схід, і що те, що вони вам розказують про те, що вони можуть окупувати місто Суми, все це є брехня і маніпуляції. Все це ми зможемо показати й довести. І саме так ми й спрацювали. Три кампанії росіяни програли", - зазначив він.

За словами Зеленського, росіяни програли, тому що зазнали великої кількості втрат серед особового складу і велика кількість втраченої техніки.

"Зараз нашим воїнам потрібно триматися і морально, і духом, їх потрібно підтримувати. І підтримувати їх передусім зброєю та фінансами від наших партнерів. Бо фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів і РЕБ. Саме цим потрібно зараз підтримувати українського воїна. І тоді ми витримаємо ще дві маніпулятивні наступальні операції РФ", - зазначив президент.

Він нагадав, що Україна підтримала президента США Дональда Трампа в його прагненні під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці домовитися про припинення вогню.

"Ми підтримуємо припинення вогню. Ми готові до зустрічі на рівні лідерів. І не те що ми вимолюємо ці зустрічі. Я вважаю, що будь-яка адекватна людина, будь-який адекватний лідер хоче закінчити війну. А без домовленостей на рівні лідерів це неможливо. І відповідні зустрічі, про які я сказав, на жаль, не принесли позитивного результату, не наблизили нас до завершення війни", - наголосив Зеленський.