Росіяни планують ще дві важкі наступальні кампанії, - Зеленський
Російські окупанти планують розпочати в Україні ще дві важкі наступальні кампанії. Необхідно більше військової допомоги від партнерів, щоб ЗСУ витримали ці наступи.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News.
"Я радий, що всі просування РФ, всі їх наступальні місії, а їх було вже три й попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії, три останні їх місії провалилися", - сказав Зеленський.
На думку президента, це дуже важливий сигнал.
"По-перше, те, про що я європейцям говорив і у Білому домі з президентом Трампом, з його оточенням. Я говорив, що росіянам не вдасться взяти наш схід, і що те, що вони вам розказують про те, що вони можуть окупувати місто Суми, все це є брехня і маніпуляції. Все це ми зможемо показати й довести. І саме так ми й спрацювали. Три кампанії росіяни програли", - зазначив він.
За словами Зеленського, росіяни програли, тому що зазнали великої кількості втрат серед особового складу і велика кількість втраченої техніки.
"Зараз нашим воїнам потрібно триматися і морально, і духом, їх потрібно підтримувати. І підтримувати їх передусім зброєю та фінансами від наших партнерів. Бо фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів і РЕБ. Саме цим потрібно зараз підтримувати українського воїна. І тоді ми витримаємо ще дві маніпулятивні наступальні операції РФ", - зазначив президент.
Він нагадав, що Україна підтримала президента США Дональда Трампа в його прагненні під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці домовитися про припинення вогню.
"Ми підтримуємо припинення вогню. Ми готові до зустрічі на рівні лідерів. І не те що ми вимолюємо ці зустрічі. Я вважаю, що будь-яка адекватна людина, будь-який адекватний лідер хоче закінчити війну. А без домовленостей на рівні лідерів це неможливо. І відповідні зустрічі, про які я сказав, на жаль, не принесли позитивного результату, не наблизили нас до завершення війни", - наголосив Зеленський.
Наступ росіян провалився
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські війська повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми. Ворог зазнав великих втрат.
"Станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат", - зазначив президент.
Зеленський також вважає, що російські війська не зможуть захопити схід України. За його словами, це не може бути розмінною монетою з ворогом.