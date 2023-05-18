UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Українськ у Донецькій області: постраждали дві жінки

Фото: Криміналіст (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 18 травня, російські війська обстріляли місто Українськ у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Селидівську міську раду.

"Сьогодні, 18 травня 2023 року, місто Українськ опинилось під ворожим артилерійським обстрілом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждали дві жінки (1950 та 1960 років народження). Їх доправили до лікарні, їм надають екстрену медичну допомогу.

За попередньою інформацією пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, лінії електропередач.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 травня, російські військові в черговий раз обстріляли території Дніпропетровської області. В результаті атаки в Нікополі було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Сьогодні у Харкові пролунали вибухи. У Циркунах повідомили про влучання у приватний житловий будинок. Пізніше в ОВА повідомили, що загинула одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьВійна в Україні