Росіяни обстріляли Українськ у Донецькій області: постраждали дві жінки

У четвер, 18 травня, російські війська обстріляли місто Українськ у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Селидівську міську раду .

За попередньою інформацією пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, лінії електропередач.

Зазначається, що постраждали дві жінки (1950 та 1960 років народження). Їх доправили до лікарні, їм надають екстрену медичну допомогу.

"Сьогодні, 18 травня 2023 року, місто Українськ опинилось під ворожим артилерійським обстрілом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 травня, російські військові в черговий раз обстріляли території Дніпропетровської області. В результаті атаки в Нікополі було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Сьогодні у Харкові пролунали вибухи. У Циркунах повідомили про влучання у приватний житловий будинок. Пізніше в ОВА повідомили, що загинула одна людина.

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