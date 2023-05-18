РФ знову вдарила по Циркунах: є влучання в будинок, під завалами може бути людина

У четвер, 18 травня, російські окупанти вже вдруге обстріляли село Циркуни Харківського району. Ворог атакував житловий будинок, під завалами якого зараз може бути людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.