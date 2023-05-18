РФ знову вдарила по Циркунах: є влучання в будинок, під завалами може бути людина
У четвер, 18 травня, російські окупанти вже вдруге обстріляли село Циркуни Харківського району. Ворог атакував житловий будинок, під завалами якого зараз може бути людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.
"Приліт" був у с. Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок", - йдеться в повідомленні.
Як додали в ОВА, під завалами будинку може перебувати людина.
"На місці працюють всі екстрені служби. Дані уточнюються", - констатували в адміністрації.
Як повідомлялося, у Харкові буквально нещодавно чули звуки вибухів. Місцева влада попередила мешканців про ракетні удари окупантів по місту.
Нагадаємо, вночі у четвер, 18 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. Тому мешканці Харкова могли чути вибухи.
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