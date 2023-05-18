Окупанти обстріляли Нікополь: облрада показала наслідки

Сьогодні, 18 травня, російські військові в черговий раз обстріляли території Дніпропетровської області. В результаті атаки в Нікополі було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Не знає спокою Нікополь. Окупанти продовжують атакувати місто, сьогодні знову вгатили з важкої артилерії", - повідомив Лукашук.

За його словами, внаслідок обстрілу міста було знищено господарську споруду, ще три понівечено. Також пошкоджень зазнали:

паркани;

лінії електропередач;

чотири житлові будинки.

Лукашук повідомив, що в інших районах області протягом дня було тихо.

"Велика війна не триватиме вічно. Сили оборони України знищать ворога, виборовши для нашої держави довгоочікуваний мир. Всі знають, хто переможе", - наголосив він.

Нагадаємо, 15 травня російські війська обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки були поранені три людини, серед них дитина.

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