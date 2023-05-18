ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли Нікополь: облрада показала наслідки

Новость на русском →
Нікополь, Четвер 18 травня 2023 20:07
Окупанти обстріляли Нікополь: облрада показала наслідки Фото: окупанти вчергове обстріляли Нікополь (https://t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 травня, російські військові в черговий раз обстріляли території Дніпропетровської області. В результаті атаки в Нікополі було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Не знає спокою Нікополь. Окупанти продовжують атакувати місто, сьогодні знову вгатили з важкої артилерії", - повідомив Лукашук.

За його словами, внаслідок обстрілу міста було знищено господарську споруду, ще три понівечено. Також пошкоджень зазнали:

  • паркани;
  • лінії електропередач;
  • чотири житлові будинки.

Лукашук повідомив, що в інших районах області протягом дня було тихо.

"Велика війна не триватиме вічно. Сили оборони України знищать ворога, виборовши для нашої держави довгоочікуваний мир. Всі знають, хто переможе", - наголосив він.

Нагадаємо, 15 травня російські війська обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки були поранені три людини, серед них дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Дніпропетровська область Нікополь
NEWS
ЗСУ відбили всі сьогоднішні атаки в Бахмуті, на околицях є просування, - Маляр
ЗСУ відбили всі сьогоднішні атаки в Бахмуті, на околицях є просування, - Маляр
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу