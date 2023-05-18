Через ракетну атаку по Циркунах загинула людина, є постраждалі
Через ракетну атаку російських окупантів по Циркунах Харківської області 18 травня загинула одна людина, також є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару росіян по селу Циркуни загинула одна людина.
Ще двоє мирних мешканців отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Харкові лунали вибухи.
Після цього Синєгубов повідомив, що було зафіксовано влучання у приватний житловий будинок у Циркунах.
Додамо, що сьогодні вночі окупанти вже обстрілювали Циркуни, тоді обійшлося без жертв.
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