У Харкові лунають вибухи, окупанти завдають ударів по місту

У Харкові чують звуки вибухів. Місцева влада попереджає жителів про ракетні удари окупантів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Оновлено 15:10. Попередньо, є "приліт" у селі під Харковом.

"За попередньою інформацією, "приліт" був у с. Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина", - написав Синєгубов.

На місці працюють всі екстрені служби. Дані уточнюються.

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"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - написав він.

Зазначимо, до цього місцеві Telegram-канали та ЗМІ повідомляли про звуки вибухів в місті. Пишуть про щонайменше два вибухи.

За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, російські війська завдали по місту ударів з Бєлгорода, попередньо, із ЗРК С-300.

Також Мельник попередив, що загроза нових ракетних ударів зберігається. Наразі в місті та області оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що цієї ночі жителі Харкова чули вибухи через те, що путінська армія завдала ракетного удару по селу Циркуни Харківського району.

Також ми писали, що російські окупанти цього тижня стали частіше обстрілювати Харківську область. Внаслідок їх атак є жертви серед мирного населення.

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