ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові лунають вибухи, окупанти завдають ударів по місту

Новость на русском →
Харків, Четвер 18 травня 2023 14:59
У Харкові лунають вибухи, окупанти завдають ударів по місту Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Харкові чують звуки вибухів. Місцева влада попереджає жителів про ракетні удари окупантів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Оновлено 15:10. Попередньо, є "приліт" у селі під Харковом.

"За попередньою інформацією, "приліт" був у с. Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина", - написав Синєгубов.

На місці працюють всі екстрені служби. Дані уточнюються.

____

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - написав він.

Зазначимо, до цього місцеві Telegram-канали та ЗМІ повідомляли про звуки вибухів в місті. Пишуть про щонайменше два вибухи.

За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, російські війська завдали по місту ударів з Бєлгорода, попередньо, із ЗРК С-300.

Також Мельник попередив, що загроза нових ракетних ударів зберігається. Наразі в місті та області оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що цієї ночі жителі Харкова чули вибухи через те, що путінська армія завдала ракетного удару по селу Циркуни Харківського району.

Також ми писали, що російські окупанти цього тижня стали частіше обстрілювати Харківську область. Внаслідок їх атак є жертви серед мирного населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух харков ракетный удар
NEWS
У Повітряних силах уточнили результати нічної ракетної атаки: де були влучання
У Повітряних силах уточнили результати нічної ракетної атаки: де були влучання
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу