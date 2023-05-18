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Россияне обстреляли Украинск в Донецкой области: пострадали две женщины

Фото: Криминалист (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 18 мая, российские войска обстреляли город Украинск в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Селидовский городской совет.

"Сегодня, 18 мая 2023 года, город Украинск оказался под вражеским артиллерийским обстрелом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали две женщины (1950 и 1960 годов рождения). Они доставлены в больницу, им предоставляется экстренная медицинская помощь.

По предварительной информации, повреждены многоэтажки и частные дома, линии электропередач.

Напомним, что сегодня, 18 мая, российские военные в очередной раз обстреляли территорию Днепропетровской области. В результате атаки в Никополе была повреждена гражданская инфраструктура.

Сегодня в Харькове раздались взрывы. В Циркунах сообщили о попадании в частный жилой дом. Позже в ОВА сообщили, что погиб один человек.

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