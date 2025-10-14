Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо

Російські окупанти в ніч на 14 жовтня обстріляли Кіровоградську область. Внаслідок ворожої атаки було змінено рух низки поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниця: приміські поїзди" і канал глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
"У звʼязку з ворожим обстрілом Кіровоградщини маємо зміни в русі приміських поїздів в цю добу", - йдеться у повідомленні.
В УЗ додали, що за змінним маршрутом (без заїзду до станції Тимкове) курсоватимуть потяги:
Окрім того, сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди Кіровоградської області. Зокрема:
Тим часом глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що росіяни продовжують нищити об'єкти критичної інфраструктури Кіровоградської області.
"Цього разу на території Долинської та Новопразької громад. Попередньо - без жертв. Є пошкодження будівель. Без світла 5 населених пунктів. На об'єктах пожежі ліквідовані. Всі служби працюють", - поінформував він.
У ДСНС України теж підтвердили інформацію ОВА, показали фото та уточнили, що наразі усі осередки загорань ліквідовано.
Нагадаємо, що 11 жовтня зранку було тимчасово зупинено три поїзди далекого сполучення через повідомлення про замінування. Пасажирів евакуювали на безпечну відстань.
В УЗ уточнювали, що мова йде про потяги, які рухалися маршрутом Київ-Варшава, Дніпро-Київ та Тернопіль-Київ.
Окрім того, ворог останнім часом почав атакувати залізничну інфраструктуру України. В "Укрзалізниці" 10 жовтня повідомили, що попри масштабні відключення світла по країна, поїзди продовжували курсувати майже за графіком.