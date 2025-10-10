Попри блекаути: "Укрзалізниця" розповіла, як зараз курсують поїзди по Україні
Попри масштабні відключення електроенергії по країні, поїзди "Укрзалізниці" продовжують курсувати майже за графіком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка", - наголосили в УЗ.
За їх словами, так, ранкові відправлення у всіх напрямках відбулися здебільшого вчасно - зокрема й потяг до Бухареста, який вирушив у свій перший рейс.
Із затримкою до години відправилися з Дарниці поїзди:
- №722 Київ - Харків
- №712 Київ - Краматорськ
Ранкові прибуття відбуваються з мінімальними відхиленнями від графіка.
Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів.
Складнощі з рухом - у районі Гребінки: затримуються низка приміських поїздів, зокрема Київ - Гребінка та Березань - Київ-Волинський.
Київ Сіті Експрес
Рейси Київ Сіті Експрес курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт, про які повідомлялось раніше: від станції Почайна до Райдужної та зворотно.
Висадка та посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 10 та 11 жовтня через ремонтні роботи частина поїздів Kyiv City Express не курсуватиме між станціями Святошин та Почайна.
Крім того, з 6 по 22 жовтня на ділянці Почайна - Райдужний рух поїздів тимчасово призупинено через ремонт мосту.
Зауважимо, що в ніч на 10 жовтня окупанти здійснили комбінований обстріл по Києву. Внаслідок ворожої атаки лівий берег столиці залишився без світла, на правому також спостерігаються перебої.
Детальніше про все, що відомо про нічну атаку на Київ, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.